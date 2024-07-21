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Doğu Akdeniz'de bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Sıcaklarda kaçmak isteyen vatandaşlar vakitlerini parklardaki ağaçlık alanlarda dinlenerek geçiriyor.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 16:00 - Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor
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Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Parklardaki ağaçlık alanlarda dinlenen vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

- MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 85'E ÇIKTI

Mersin'de yüzde 85'e varan nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bunaltıcı sıcakların devam ettiği kentte, bazı kişiler serinlemek için denize girdi.

- HATAY

Hatay'da dışarı çıkanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 38 derece ve nem oranının ise yüzde 81 olarak ölçüldüğü merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, Serinyol Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yaptı, derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Nem oranının yüzde 88'e, sıcaklığın da 36 dereceye ulaştığı Arsuz ilçesinde de vatandaşlar, Karaağaç sahilinden denize girdi.

- OSMANİYE

Kent merkezinde hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan vatandaşlar, dinlenmek için gölgelik ve ağaçlık alanları tercih etti, bazı kişiler de Karaçay deresinde yüzdü.

  • sıcak hava
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