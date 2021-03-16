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Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek: Türkiye ve ABD'den ortak eğitim

Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak. TCG Gemlik Fırkateyni bugün Rodos'un güneyinde Eisenhower uçak gemisi ile eğitim faaliyeti gerçekleştirecek.

AA16 Mart 2021 Salı 12:57 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 13:19
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

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