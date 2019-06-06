Doğu Akdeniz’de bir oldubitti ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tür Cumhuriyeti’ni (KKTC) devre dışı bırakmaya çalışan Yunanistan; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Mısır ile ‘Deniz Yetki Sınırlaması Anlaşması’ imzaladı. Ancak, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin Kıbrıs Adası’nın batısında ve kuzeyinde kalan deniz alanlarında egemen hak ve meşru çıkarları bulunuyor. Bu anlamda Türkiye ve KKTC’nin yok sayıldığı anlaşmaların fiiliyatta pek de bir karşılığı yok.

İLK NOTA 2004’TE

Türkiye BM’ye ilk olarak 2 Mart 2004 tarihinde iletilen ve müteakip yıllarda çeşitli vesilelerle teyiden gönderilen mektup ve notalarla, GKRY’nin deniz yetki alanlarını sınırlandırma teşebbüslerinin kabul edilmeyeceğini net bir dille iletti.

Özellikle 32° 16’ 18’’ doğu boylamından itibaren Kıbrıs Adası’nın batısında kalan deniz alanlarında Türkiye’nin meşru hak ve yetkileri bulunduğu kayda alındı. GKRY’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı eylemlerle fiili durum oluşturmaya yönelik teşebbüslerinin kabul edilmeyeceği açıkça ortaya konuldu. Türkiye’nin son olarak BM Genel Sekreteri’ne bu konuyla ilgili ilettiği mektup 18 Mart 2019 tarihini taşıyor.

TÜRKİYE’NİN KITA SAHANLIĞI

Türkiye’nin kıta sahanlığı, Suriye ile kara sınırının denizde bittiği noktadan (12 deniz miline kadar karasuları, devamında kıta sahanlığı) başlıyor. Türkiye ile KKTC arasında Eylül 2011’de imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması, Kıbrıs Adası’nın kuzeyine ilişkin kıta sahanlığı sınırını belirleyerek, 32° 16’ 18’’ doğu boylamının batısından itibaren (Kıbrıs Adası’na, adanın batısı itibariyle karasuları dışında deniz yetki alanı bırakılmamakta) Mısır-Türkiye ortay hattını takip ediyor. 28° doğu boylamına kadar olan bölge, Türk kıta sahanlığı olarak kabul edilerek, egemen devlet uygulamaları bu politikaya uygun olarak icra ediliyor. Türkiye 28° doğu boylamının batısında Girit’in karasularına kadar olan alanda da haklarını saklı tutuyor.

HAKKANİYETİ YOK

Rum kesimi-Yunanistan ikilisi ise gerçekçi, makul ve hakkaniyetli olmayan bir yaklaşımla, tüm adaların otomatik olarak, sınırlandırmada tam etki oluşturacak şekilde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olduğunu ileri sürüyor. Bu yaklaşımla, Meis ve Kıbrıs adaları arasında deniz yetki alanı sınırı olduğu iddiasında bulunarak, AB üyeliği istismar ediliyor. GKRY ve Yunanistan, sözde kıta sahanlığı/MEB iddialarını AB’nin dış sınırları şeklinde yansıtmaya çalışıyor.