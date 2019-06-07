Türkiye, başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olmak üzere Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında izinsiz faaliyet icra etmek isteyen araştırma gemileri ve platformlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli reaksiyonları da gösterdi. Bu kapsamda 2017-2018 döneminde Ege’de ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı içerisinde öncelikle İtalyan bayraklı SAIPEM-12000 sondaj platformu olmak üzere, muhtelif bayraklı 4 araştırma gemisi/sondaj platformunun faaliyetleri Türk Deniz Kuvvetleri’nce engellendi. Ege’de Yunanistan’ın sınırlarını genişletme temelli yaklaşımına yönelik provokasyon girişimleri ve tüm Ege Denizi’nde yürüttüğü faaliyetler ile boşa çıkarıldı. Bu yaklaşımın en somut örneği olarak Ocak 2018’de Yunan Savunma Bakanı’nı taşıyan gemilerin Kardak Kayalıklarına yaklaşması engellendi.

KARARLILIK MESAJI

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz alanlarını, haksız ve Türkiye ile KKTC’nin aleyhine olacak her türlü sahiplenme arayışını boşa çıkaracak tedbirleri alacağını üst düzeyde ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Kasım 2018’de, “Türkiye’ye rağmen Doğu Akdeniz’de veya Ege’de adım atabileceklerini sananlar, büyük hata yaptıklarını anlamaya başladı” açıklaması yaptı. Ardından 27 Kasım 2018’de toplanan MGK toplantısı sonrasında “Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin değerlendirildiği, bölgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku çiğneme teşebbüsleri ile cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslararası hukuka uygun ve meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği “ belirtilmiş “Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği” teyit edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Aralık 2018’de yaptığı açıklamada, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatanda hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi. 24 Mayıs 2019’da ise Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve KKTC’nin yer almadığı, hak ve menfaatlerimizin dikkate alınmadığı, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımıza gerekli saygının gösterilmediği bir projenin yaşama şansı yoktur” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha yineledi.

GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ EĞİTİMİ

Tatbikat kapsamında; su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi ve amfibi harekât eğitimlerinin yanı sıra denizde denetim harekâtı, deniz yetki alanlarımıza izinsiz girişlerin engellenmesi, denizaltıdan personel kurtarma eğitimleri icra edildi. Tatbikat süresince, gelişmiş ve yüksek süratli insansız su üstü ve hava dronlarına gerçek mermilerle atış eğitimleri yapıldı.

2 AY SONRA İKİNCİ CİNAYET

Mavi Vatan tatbikatından yaklaşık iki ay sonra 27 Şubat-8 Mart 2019 tarihleri arasında ikinci büyük tatbikata geçildi. 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Kurdu- 2019 tatbikatına; Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler de katıldı.

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