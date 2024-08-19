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Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem

Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem
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Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının ise yüzde 55 ölçüldüğü Adana'da dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bazı vatandaşlar, parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayıp serinlemeye çalıştı.

Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sıcak hava nedeniyle sakinlik oluştu.

- MERSİN

Mersin kent merkezinde de yüzde 66'yı aşan nem oranının etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkanlar, sahil şeridindeki kameriyeler ile parklardaki gölgelik alanlarda serinledi.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da güneşin etkisinden korunmak için şemsiye kullandı.

- HATAY

Hatay'da da vatandaşlar, yüzde 51 oranındaki nem ve 33 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Merkez Antakya ilçesinde yürüyüş yapanlar, Atatürk Parkı'ndaki ağaçların gölgesinde dinlenmeye çalıştı.

  • sıcak hava
  • yüksek nem
  • Adana Mersin Hatay

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