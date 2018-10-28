Doğu Anadolu Bölgesi’nde aniden bastıran kış sürücüleri zor durumda bıraktı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde başta Erzurum olmak üzere Ardahan ve Kars’ta buzlanan yollar sürücüleri yolda bıraktı.