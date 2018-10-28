Doğu Anadolu Bölgesi’nde aniden bastıran kış sürücüleri zor durumda bıraktı
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde başta Erzurum olmak üzere Ardahan ve Kars’ta buzlanan yollar sürücüleri yolda bıraktı.
- İHA
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler Erzurum-Karayazı yolunda mahsur kaldı.
Buzlanan yolda seyretmekte güçlük çeken sürücüler zincir takarak yollarına devam edebildiler.
Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı belirtilirken, sürücüler yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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