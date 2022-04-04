Doğu Anadolu Gözlemevine yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen toplantıda Ulusal Gözlemevinin (TUG) ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) arasında 6550 Sayılı Kanun çerçevesinde Ortak Araştırma Altyapısı Kurulmasına ilişkin protokolün imza töreni gerçekleşti.

Protokol ile Ulusal Gözlemevi ile Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevi altyapılarının ortak kullanımı sağlanmış olacak. Bu ortaklık ile Erzurum'da bulunan DAG ve Opal ARGE altyapıları ile Antalya'daki TUG altyapısının Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen görevlerde bütünlük sağlaması açısından ortak hareket etmelerine ve ilgili altyapıların tüzel kişilik kazanmasına da imkân tanıyacak.

REKTÖR ÇOMAKLI: "ÜLKEMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ATILIMLARA KATKI SAĞLAYACAK"



Bilim dünyası açısından son derece önemli bir teknolojik yatırım olarak değerlendirilen Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevindeki çalışmaların sona gelindiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde kurulumu devam eden DAG'da ilk ışığın bu yılın sonuna doğru alınmasının planlandığını söyledi.

Yapımı tamamlandıktan sonra teleskobun mekanik, optik, elektronik ve yazılım testlerinin ardından bilimsel çalışmalara başlayacağını belirten Rektör Çomaklı: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile imzaladığımız protokol çerçevesinde iki gözlemevinin altyapı imkânlarını ortaklaşa kullanarak Yerli ve Milli Teknoloji hamlesine yönelik araştırma odaklı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hem savunma sanayisinde devam eden çalışmalara hem de milli uzay programına yönelik gerçekleştirilen atılımlara katkı sağlayacağına inandığımız iş birliğinin iki kurum başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.