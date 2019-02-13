Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 11, Bitlis'te 8, Van'da 6 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Hakkari'de 3, Muş'ta 1, Bitlis'te sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.