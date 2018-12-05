Doğu Anadolu için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzincan, Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın da doğu-güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 5, Tunceli'de 4, Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 10, Tunceli'de 8, Ağrı ve Erzincan'da 7, Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 4 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 33, Kars Sarıkamış'ta 22, Konaklı'da 15 ve Erzincan Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kars ve Ardahan'da sis ve kar yağışı

Kars ve Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları ve sis yüzünden Kars-Ardahan ve Kars-Erzurum kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta, sisin yanı sıra kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise yoğun şekilde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte kara yolları ekipleri yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.