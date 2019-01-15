Doğu Anadolu'da 205 yerleşim biriminin yolları kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 205 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 2, Başkale'de 17, Gevaş'ta 14 ve Gürpınar'daki 28 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Hakkari, Muş ve Bitlis

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3 köy ve 7 mezra ile Yüksekova ilçesinde 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 11 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta 35, Bitlis'te 98 yerleşim biriminin yolunun kapandığı, ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.