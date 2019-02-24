Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yaptı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 11, Bitlis'te 8, Hakkari'de 7, Van'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis ve Muş'ta ise 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.