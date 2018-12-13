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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olacak.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 gündür kar yağışının aralıklarla sürdüğü ve bugün havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum’un güney ve güneydoğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri kar yağışlı, Iğdır çevreleri ise yağmurlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Kars'ta 3 ve Erzurum'da 4 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 2, Ağrı'da 1, Erzurum ile Kars'ta sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Kars Sarıkamış'ta 47, Erzurum Palandöken'de 46, Erzincan Ergan'da 34 ve Erzurum Konaklı'da 24 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesiyle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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