Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum ve Erzincan çevresinde kar yağışı etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 4, Ağrı'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 8, Erzurum'da 4, Ardahan, Kars ve Ağrı'da 3 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 35, Kars Sarıkamış'ta 32, Erzincan Ergan'da 10 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece saatlerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğal gaz ve baca kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.