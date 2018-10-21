Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.