İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2021 Salı / 6 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3269
  • EURO
    10,1544
  • ALTIN
    500.513
  • BIST100
    1462.46
Güncel

Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sıcaklığın, mevsim normallerinin altında 2 ila 4 derece seyretmesi bekleniyor.

AA18 Mayıs 2021 Salı 10:05 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 10:07
ABONE OL

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevresinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Erzurum'da 22, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.