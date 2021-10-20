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Doğu Anadolu'da sıcaklılar düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında olacak.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:12
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Ardahan'da aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı ile Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Tunceli'de 5, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 21, Iğdır'da 18, Ağrı'da 15, Erzincan'da 13, Erzurum'da 12, Kars'ta 11 ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

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