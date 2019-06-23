31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Doğu Anadolu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü aralıklı sağanak uyarısı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü ve aralıklı sağanağın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı ve Tunceli'de 15, Erzincan'da 16, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 36, Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Kars ve Erzurum'da 29, Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Türkler ve Ruslar neden ittifak yapar?

Türkler ve Ruslar neden ittifak yapar?

Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Oy verme işlemi saat kaçta bitecek?

Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Müşterilerine yapıyordu, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Müşterilerine yapıyordu, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor

Oy pusulaları okullara böyle taşındı

Oy pusulaları okullara böyle taşındı

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar!

Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar!
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA