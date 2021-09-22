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5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 10:20 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:22
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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