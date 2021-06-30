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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA30 Haziran 2021 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:32
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile bölge genelinde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum'da 11, Ağrı'da 14, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

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