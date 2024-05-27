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Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Oyun gelirlerini bağışlayacak

Komedyen Doğu Demirkol yaz aylarında oynayacağı tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek: Oyun gelirlerini bağışlayacak
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü ve sanatçı, İsrail'in Filistin'deki sivil vatandaşların evlerini hedef almasına tepki göstermişlerdi.

FİLİSTİN'E DESTEK

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin desteklerden biri de Doğu Demirkol'dan geldi.

DOĞU DEMİRKOL'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden olan Doğu Demirkol sosyal medya hesabından Filistin'e yardım edeceğini açıkladı. Demirkol, yaz aylarında oynayacağı tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

DEMİRKOL DUYURDU

Demirkol sosyal medya paylaşımında, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

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