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Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kars'ta, Doğu Ekspresi treninin hemzemin geçitte çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kaza üzerine, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:22
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Kars-Ankara seferini yapan 42009 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni, Alparslan Mahallesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği hemzemin geçitte Nurettin Artuğel'e (60) çarptı.

Artuğel, trenin altında yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Kaza üzerine, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Artuğel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Artuğel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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