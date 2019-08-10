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Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nde Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

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TCDD Taşımacılık AŞ'nin son 2 yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle seferlerine devam ediyor. Yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'nde keyifli anlar yaşanıyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Kurban Bayramı'nda Doğu Ekspresi ile yolculuk etmek isteyenler arife gününden Kars Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kars TCDD Taşımacılık AŞ Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'ne gün geçtikçe ilginin arttığını söyledi.

Talep nedeniyle trenlere ek vagonlar eklendiğini ifade eden Toraman, "2 tren olmasına rağmen ilgi var. Geçen yıl 2 bin vagon tur şirketlerine kiralanmıştı bu yıl da 5 bin vagon talebi var. Bayram nedeniyle tabii yoğunluk devam ediyor, trenimiz dolu gidip dolu geliyor. Şu anda trenimizde bilet bulmak zor. Onun için de genel müdürlüğümüz ek tedbirler aldı, ek vagonlar bağlanıyor." diye konuştu.

Yolculardan Selman Üzümcü de bayram dolayısıyla yolculuk yaptığını anımsatarak, "Doğu Ekspresi rahat, konforlu onun için burayı tercih ettim. Bayram için Kayseri'ye gidiyorum." dedi.

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