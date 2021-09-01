Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 11:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, sağanak geçişleri yarından itibaren Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Bölgede görülecek gök gürültülü sağanağın, Samsun'un doğusu ve Ordu'da kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesiminde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu ve Rize çevresi ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.