Doğu Karadeniz PKK'ya mezar oldu

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince son üç yılda PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirilirken, örgütün sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi. Doğu Karadeniz’e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda dağlar ve ormanlarda barınmak isteyen teröristlere buralar dar edildi. Yöre insanının da desteğiyle güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yine yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.

HEPSİNE ÇİZİK ATILDI

PKK’ya son üç yılda bölgede büyük darbe vurulurken, güvenlik güçleri aralarında İçişleri Bakanlığının ‘Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 19 teröristi etkisiz hale getirdi. Dağ kadrosuna katılmak isteyen 5 kişi Giresun’da yakalanırken, yine Giresun’da üç terörist zaman içerisinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

EREN’İN İNTİKAMI ALINDI

Kırmızı kategoride yer alan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018’de ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi. ‘Zeynel’ kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi. Yakışır’ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018’de İran uyruklu ‘Sorej’ kod adını kullanan terörist ile birlikte Gümüşhane’de ölü ele geçirildi.

AÇILIM GRUBU KAPANDI