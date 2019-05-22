Doğu Karadeniz PKK'ya mezar oldu
Güvenlik güçleri, son üç yılda düzenlediği başarılı operasyonlarla PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna ağır darbe vurdu. Mehmetçik kırmızı kategorideki sözde bölge sorumluları da dahil 19 teröristi öldürdü.
Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince son üç yılda PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirilirken, örgütün sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi. Doğu Karadeniz’e açılmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda dağlar ve ormanlarda barınmak isteyen teröristlere buralar dar edildi. Yöre insanının da desteğiyle güvenlik güçlerinin tüm bölgeye yayılan hava destekli arama tarama faaliyetleri sonucu örgüt üyelerinin hareket alanları kısıtlandı. Rahat hareket edemeyen ve yine yiyecek bulmakta güçlük çeken teröristler, bir bir etkisiz hale getirildi.
HEPSİNE ÇİZİK ATILDI
PKK’ya son üç yılda bölgede büyük darbe vurulurken, güvenlik güçleri aralarında İçişleri Bakanlığının ‘Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı 19 teröristi etkisiz hale getirdi. Dağ kadrosuna katılmak isteyen 5 kişi Giresun’da yakalanırken, yine Giresun’da üç terörist zaman içerisinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
EREN’İN İNTİKAMI ALINDI
Kırmızı kategoride yer alan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018’de ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda ‘Rodi’ kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi. ‘Zeynel’ kod adlı sözde bölge sorumlusu terörist Mehmet Yakışır’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi. Yakışır’ın öldürülmesinin ardından bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner de 22 Ağustos 2018’de İran uyruklu ‘Sorej’ kod adını kullanan terörist ile birlikte Gümüşhane’de ölü ele geçirildi.
AÇILIM GRUBU KAPANDI
Ordu’da sürdürülen arama tarama faaliyetleri kapsamında ise 2016 yılında iki ayrı operasyonda 7 terörist öldürüldü. Mesudiye ilçesinde 21 Ağustos 2016’da 1, yine aynı bölge kırsalında 30 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyon sırasında çıkan çatışmada ise 6 terörist ölü ele geçirildi. Sözde Karadeniz açılım grubu içerisinde yer alan örgüt üyelerinden üçü ise Tunceli ve Erzincan’da etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri PKK’nın Karadeniz açılım grubunu yaptığı başarılı operasyonlarla kısa sürede ‘kapattı’.
GEDiK’iN KANI YERDE KALMADI
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 7 Haziran 2016 tarihinde grup lideri ‘Civan’ kod adlı Osman Bilen etkisizleştirildi. Güce ve Yağlıdere ilçeleri kırsalında ise gri kategorideki ‘Soreş’ kod adlı Barış Coşkun, ‘Berhudan’ kod adlı Bedrettin Çeliker ve ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez öldürüldü. ‘Soreş’ ve ‘Berhudan’ kod adlı teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.
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