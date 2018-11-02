Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-ekim döneminde 124 ülkeye ihracat yapıldı

İllere göre dağılımda Trabzon'dan 746 milyon 476 bin dolarlık, Rize'den 111 milyon 40 bin dolarlık, Artvin'den 45 milyon 881 bin dolarlık ve Gümüşhane'den de 24 milyon 309 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile madencilik ürünlerinin dış satımda ön planda olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden ocak-ekim döneminde 124 ülkeye ürün satıldığını, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin ise Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, İtalya ve Fransa olduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 496 milyon dolarının fındık ve mamulleri, 149 milyon 951 bin dolarının yaş meyve ve sebze ürünleri, 92 milyon 551 bin dolarının madencilik ürünlerinden oluştuğunun altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat artışı sağlanan ülkelerin ise Vietnam, Türkmenistan, Moritanya, Yemen ve Romanya olarak sıralandığını bildirdi.

Kalyoncu, bölge ihracatında son yıllarda sürekli gelişme gösteren su ürünleri ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile otomotiv endüstrisi sektörleri ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine oranla önemli artışlar yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölge ihracatımızda sanayi ürünleri ihracatının da her geçen gün gelişerek artış göstermesi katma değerli ve inovatif imalat sanayi ürünlerinde gelecekte Doğu Karadeniz Bölgesinin, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinin önemli üretim üssü olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bölgemiz bu konuda gerek kurumsal ve gerekse beşeri sermaye açısından önemli potansiyeller taşımakta olup, bu konuda gerekli olan altyapı yatırımlarına bir an önce başlanılması ile Doğu Karadeniz Bölgesi bu misyona kavuşmuş olacaktır."