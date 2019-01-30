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Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi'nin inşaatı hızla ilerliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımına başlanan 'Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi'nin inşaatı hızla ilerliyor.

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Cami ve külliye, Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada, 182  dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide inşa ediliyor.
 
Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140  metrekare oturum alanına sahip olacak. Caminin, 2 bin 800 metrekare harim alanını  değişik çaplardaki kubbeler kaplayacak.
 
Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak cami, 24  pencereyle aydınlatılacak.
 
Yaklaşık 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak  camideki toplam 6 bin 100 metrekare namazgah alanında yaklaşık 7 bin 700 kişi  aynı anda ibadet edebilecek.
 
İbadethanelerin yanı sıra bin kişilik konferans salonu, İslami kültür  merkezi, aşevi, derslik, iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, şadırvan,  kapalı otopark, gasilhane ve morg gibi alanların yer alacağı eserin, bölge  halkının da destekleriyle yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanıyor.
 
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROJEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, projenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  himayelerinde başladığını söyledi.
 
Projenin ilk olarak 2011'de Trabzon Belediye Meclisinde, o zamanın  Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın destekleriyle hazırlandığını dile  getiren Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
 
"Proje, dolgu alanında olması münasebetiyle yönetmelik değişikliğini  gerektiriyordu. Devlet Başkanımız Erdoğan, 2013'te TBMM'den geçirdiği yasayla  bütün ülkemizde bu tarz alanlara da ibadethanelerin yapılabilmesinin önünü açtı.  Süreç 2014'ten sonraya geldiğinde tekrar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği,  Yavuz Sultan Selim Han'ın eyalet valiliği yaptığı ve Kanuni Sultan Süleyman  Han'ın doğup büyüdüğü bu kadim şehirde, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de büyükşehir  olan yeni illerden Trabzon'umuzun meclisinin aldığı kararı tensip ve tasvip  etmesi, talimatlandırmasıyla caminin yapımına başlanabilmiştir."
 
Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğini  bildirdi.
 
"BU KADİM ŞEHİR, BU CAMİYE LAYIKTIR"
 
Eserin detayları hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, şu ifadeleri  kullandı:
 
"İnsanların çok rahat gelip ibadetlerini yapabildiği, kalabalık  cenazelerde, yeterli alanda dini vecibelerin yerine getirilebildiği bir  büyükşehir camisi olmuş olacak. Bu kadim şehir, bu camiye layıktır. Yapımı hızla  ilerleyen bu büyük eser, Devlet Başkanımız Erdoğan'ın tensipleri, Trabzon ve  bölgeye sevgisiyle, Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi olarak hizmete  girecektir."
 

Gümrükçüoğlu, "Kamu kaynağı olarak belediye kaynakları kullanılmıyor.  Bu eser, belediye meclisinin aldığı karar ve tahsis ettiği alanda, bütün  milletimizin de katkılarıyla inşa edilmiş olacak." diye konuştu.

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