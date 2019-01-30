Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi'nin inşaatı hızla ilerliyor

Cami ve külliye, Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide inşa ediliyor.

Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Caminin, 2 bin 800 metrekare harim alanını değişik çaplardaki kubbeler kaplayacak.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak cami, 24 pencereyle aydınlatılacak.

Yaklaşık 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak camideki toplam 6 bin 100 metrekare namazgah alanında yaklaşık 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

İbadethanelerin yanı sıra bin kişilik konferans salonu, İslami kültür merkezi, aşevi, derslik, iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, şadırvan, kapalı otopark, gasilhane ve morg gibi alanların yer alacağı eserin, bölge halkının da destekleriyle yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanıyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROJEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başladığını söyledi.

Projenin ilk olarak 2011'de Trabzon Belediye Meclisinde, o zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın destekleriyle hazırlandığını dile getiren Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Proje, dolgu alanında olması münasebetiyle yönetmelik değişikliğini gerektiriyordu. Devlet Başkanımız Erdoğan, 2013'te TBMM'den geçirdiği yasayla bütün ülkemizde bu tarz alanlara da ibadethanelerin yapılabilmesinin önünü açtı. Süreç 2014'ten sonraya geldiğinde tekrar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın eyalet valiliği yaptığı ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın doğup büyüdüğü bu kadim şehirde, Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de büyükşehir olan yeni illerden Trabzon'umuzun meclisinin aldığı kararı tensip ve tasvip etmesi, talimatlandırmasıyla caminin yapımına başlanabilmiştir."

Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğini bildirdi.

"BU KADİM ŞEHİR, BU CAMİYE LAYIKTIR"

Eserin detayları hakkında bilgi veren Gümrükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların çok rahat gelip ibadetlerini yapabildiği, kalabalık cenazelerde, yeterli alanda dini vecibelerin yerine getirilebildiği bir büyükşehir camisi olmuş olacak. Bu kadim şehir, bu camiye layıktır. Yapımı hızla ilerleyen bu büyük eser, Devlet Başkanımız Erdoğan'ın tensipleri, Trabzon ve bölgeye sevgisiyle, Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi olarak hizmete girecektir."

Gümrükçüoğlu, "Kamu kaynağı olarak belediye kaynakları kullanılmıyor. Bu eser, belediye meclisinin aldığı karar ve tahsis ettiği alanda, bütün milletimizin de katkılarıyla inşa edilmiş olacak." diye konuştu.