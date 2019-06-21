27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8248
  • 6,5979
  • 261.37
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Doğu Perinçek: ABD rahatsız, Kandil hemen CHP'ye oy çağrısı yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek teröristbaşı Öcalan'ın mektubu sonrası gelen açıklamaları değerlendirdi. Perinçek, 'Öcalan tarafsızlık çağrısı yaptı. Bu çağrıya tepki, PKK/HDP ve CHP’den geldi. Çünkü PKK, HDP oylarını CHP’ye yönlendirmişti. ABD çağrıdan rahatsız oldu.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün yaptığı ve bugün de avukatları aracılığıyla duyurulan 'tarafsızlık' açıklaması hakkında bir açıklama yayınladı. 
 
ABD'nin, Öcalan'ın çağrısındna rahatsız olduğunu iddia eden Perinçek, buna gerekçe olarak ise 'PKK'nın CHP'ye oy çağrısı yaptığı' yönündeki iddialarını gösterdi. 
 
PKK BÖLÜNÜYOR
 
PKK'nın bölünmekte olduğunu belirten Peinçek, "Türk Ordusunun ve Polisinin ayakları altında kalan örgüt, çıkmaza girmiştir ve her çıkmaza giren örgüt gibi bölünüyor" ifadelerini kullandı.
 
''CHP, HDP, PKK... YANİ ABD RAHATSIZ OLDU''
 
Olayın devamının geleceğini söyleyen Perinçek, açıklamasına şöyle devam etti:
 
Öcalan’ın, avukatlarına verdiği ikinci bir mektup dün kamuoyuna açıklandı. Öcalan, PKK/HDP’nin CHP’yi desteklemesine tavır aldı, iki aday arasında 'Tarafsız kalın' dedi. 'Ekrem İmamoğlu’na da Binali Yıldırım’a da oy vermeyin' çağrısı yaptı.  Bu çağrıya tepki, PKK/HDP ve CHP’den geldi. Çünkü PKK, HDP oylarını CHP’ye yönlendirmişti. Aslında bu çağrıdan rahatsız olan ABD idi. Çünkü İmamoğlu’na gidecek oyların bir kısmının önü kesiliyordu."
 
''ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI ABD PROGRAMININ KUYRUĞUNA TAKILMAKTIR''
 
ABD emperyalizmine karşı Tayyip Erdoğan ile aynı gemide olmak, bugün Vatan Savaşı mevzisinde olmanın en belirleyici tavrıdır. Eğer Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenirseniz, Türkiye gemisindeki konumunuz ikide bir tehlikeye girer. 
Tayyip Erdoğan, S 400 alır, siz Atlantik cephesine yuvarlanırsınız.
 
Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’e Yavuz gemisini yollar, siz 6. Filonun gözcüsü durumuna düşersiniz.
 
Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma başvurusunda bulunur. Siz kendinizi ABD’nin güdümünde bulursunuz.
 
Tayyip Erdoğan, Pençe harekâtı yapar, siz Türk Ordusunun pençesi altında kalırsınız.
 
Tayyip Erdoğan, FETÖ Gladyosunu hapislere atar, siz FETÖ’yü kurtarma faaliyetine kapılırsınız.
 
Tayyip Erdoğan, Apo üzerinden PKK’nın direncini kırmaya yönelik uygulamalara girişir, siz PKK ile birlikte feryat edersiniz.
 
Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenmek bir program değil, ABD programının kuyruğuna takılmaktır."
 

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce kişiye erken tayin göründü

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce kişiye erken tayin göründü

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Bahçeli'den sert sözler: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu...

Bahçeli'den sert sözler: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu...

Tarihi açıklama: İkisi de birçok Yahudi'den daha çok destekliyor

Tarihi açıklama: İkisi de birçok Yahudi'den daha çok destekliyor

'Ayak üstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez'

'Ayak üstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez'

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!
 

POPÜLER HABERLER

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

Milli SİHA Bayraktar'dan müthiş başarı!

Milli SİHA Bayraktar'dan müthiş başarı!

Uzmanlar uyardı! Yıkamadan giyerseniz...

Uzmanlar uyardı! Yıkamadan giyerseniz...

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA