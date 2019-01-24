Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: Türkiye tüm mazlumların yegane umududur

"Türkiye tüm mazlumların yegane umududur" - Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk: - "Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm mazlumların yegane umududur. Başta Doğu Türkistan olmak üzere nerede mazlum varsa Türkiye'yi umut olarak görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu umudun merkezindedir" - "Bugün açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Müslüman Türk adeta cehennem hayatı yaşıyor"

KÜTAHYA (AA) -

Tümtürk, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tavşanlı Şubesince Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen konferansta, Türk milletinin soydaşları, dindaşları olan Uygur Türklerinin, tarihte görünmeyen bir zulümle topyekûn yok edilmeyle karşı karşıya olduğu bir dönemi yaşadığını, insanlık tarihinin böyle bir zulüm, soykırım ve vahşeti hiç yaşamadığını söyledi.

Dünyanın bu zulme sessiz kaldığını belirten Tümtürk, şöyle konuştu:

"Bugün Doğu Türkistan'a yönelik insanlığın kör, sağır ve dilsiz olduğu, adeta üç maymunu oynadığı, medyanın da yaşanan vahşeti görmezden geldiği bir dönemde tek çaremiz şehir şehir, ilçe ilçe gezerek derdimize ortak aramak. Bugün açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Müslüman Türk adeta cehennem hayatı yaşıyor. Bu açık hava hapishanesinin içerisinde Birleşmiş Milletler raporlarına göre bir milyon, bizim aldığımız bilgilere göre en az 3 ile 5 milyon arası Müslüman Türk, Çin zindanlarında fikri ıslahat ve ideolojik arındırma adı altında soykırıma tabi tutuluyor."

- "1,5 milyar Çinliye karşı kendilerini muhafaza ettiler"

Türkiye'nin dünyadaki tüm mazlumların umudu olduğunu dile getiren Tümtürk, şöyle devam etti:

"Biz Çin'in soykırım politikaları karşısında Allah'a şükür İslam'a sımsıkı sarılarak milli kimliğimize, Türklük şuuruna sımsıkı sarılarak kendimizi muhafaza ettik. 1,5 milyar Çinliye karşı Doğu Türkistanlılar kendilerini muhafaza ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm mazlumların yegane umududur. Başta Doğu Türkistan olmak üzere nerede mazlum var ise Türkiye'yi umut olarak görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu umudun merkezindedir. Sayın Erdoğan'ın Doğu Türkistanlılar üzerinde büyük emeği vardır. Bu nedenle beklentimiz de çok yüksektir. 'Türkiye Çin'e savaş ilan etsin, topla tüfekle mücadele etsin' gibi hamasi bir beklenti içerisinde değiliz."

- "Türkiye Çin'e yaptırım uygulayabilir"

Tümtürk, Türkiye'nin bugüne kadar hiç olmadığı kadar Çin'e karşı yaptırım uygulayabilecek avantajlı bir konuma geldiğini vurguladı.

Pekin'den Londra'ya uzanan tarihi İpek Yolu üzerindeki yüksek hızlı tren projesinin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu projeye ortak olan ülke liderlerinin 2016 yılında Pekin'de anlaşmaya imza attığını hatırlatan Tümtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje Türkiye'nin elini güçlendiren büyük bir proje. Biz Türkiye'den 'Ben Batı'dan tehdit görüyorum, sen de Batı'dan tehdit görüyorsan ikimizin derdi de aynı. Sen benimle uzun soluklu stratejik ortak olmak istiyorsan benim dindaşım, kardeşim olan, senin de vatandaşın olan Uygur Türklerini imha politikalarından vazgeç. Bunlara Çin'in diğer bölgelerindeki vatandaşların gibi birinci sınıf vatandaş olma ve insanca yaşama hakkı ver. Ben bunlarla ilgili eğer bölünme, parçalanma, Batı'nın kullanma endişen varsa ben hakemlik yaparım ve seni de rahatlatırım.' demesini bekliyoruz."

Bu güveni vererek Türkiye'nin burada adil hakemlik rolünü üstlenmesini istediklerini dile getiren Tümtürk, "Bunu yaptığında Çin'de parçalanma endişesi bertaraf olacaktır. Güvenlik kaygıları ortadan kalkacaktır. Türkiye de saygın bir konum elde edecektir ve Doğu Türkistanlılar yaşam hakkına kavuşacaktır. Biz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.