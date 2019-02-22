Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bitlis ve Muş çevreleri kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 11, Van'da 3, Bitlis'te 15 ve Hakkari'de 7 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı, Van'da 3, Hakkari'de 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 5 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2- 4 kuvvetinde esecek.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.