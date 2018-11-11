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Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olması bekleniyor.

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Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
 
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da sıfır, Tunceli'de 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.
 
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 18, Iğdır'da 17, Ağrı'da 15, Erzurum ve Ardahan'da 12, Kars'ta 11 derece olacağı tahmin ediliyor.
 
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don ihtimaline karşı uyardı.

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