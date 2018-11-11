Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olması bekleniyor.