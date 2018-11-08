Doğu Anadolu Bölgesi'nde, soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, Iğdır ve Ağrı'nın doğu kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu olması, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan'da 2, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzurum'da 4, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 8 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları da Erzincan'da 15, Iğdır'da 11, Erzurum ile Ağrı'da 9 ve Kars ile Ardahan'da 8 derece olacak.