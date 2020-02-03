Doğu'da soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor

AA 03.02.2020 11:53 - Güncelleme: 03.02.2020 11:53

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Soğuk dolayısıyla bazı vatandaşlar araçlarını üzerilerine battaniye örterek korumaya çalıştı.

- KARS



Kars'ta iki gün önce etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı. Soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ulaşımı da olumsuz etkileyen kar yağışı yüzünden kentteki yollarda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kar küreme çalışması başlatıldı.

Kentin Sarıkamış-Kars kara yolu Asboğa köyü mevkisinde aşırı tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

- IĞDIR



Kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde bulunan köyler ve Aras Dağları beyaza büründü.

Kar sebebiyle dağların eteklerindeki köylerin yolları kapandı, köylüler evlerin çatılarındaki kar kütlelerini temizledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde çeşmeler ve akarsular dondu.

- ARDAHAN



Ardahan'da da gece etkili olan kar yağışının ardından kara yolları ve il özel idare ekiplerince, yollarda karla mücadele ekiplerince yol genişletme çalışması yapıldı.

İl merkezinde ise etkili olan soğuklar nedeniyle bazı sürücüler araçların üstünü battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.