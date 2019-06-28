31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7712
  • 6,5727
  • 262.119
  • 95.846
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde hava, sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı ve Erzurum'da 13, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olacak.

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

O dizide uyuşturucuyu özendiren oyunculara gözaltı

O dizide uyuşturucuyu özendiren oyunculara gözaltı

20 saniye sürdü... Jet hırsız kameraya yakalandı

20 saniye sürdü... Jet hırsız kameraya yakalandı

Fenerbahçe’de Gomis rüzgarı

Fenerbahçe’de Gomis rüzgarı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!
 

POPÜLER HABERLER

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi... Uyandığında kağıda 'o gerçek' yazdı

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA