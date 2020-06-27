DHA 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:27

İlçede 6 yıl önce kayınpederinin, doğum yaptığında kendisine hediye ettiği bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50’ye çıkartan Tuğba Ay (36), ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Eşi bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ay, bir yandan çocuklarına bakarken diğer yandan da arılarıyla ilgileniyor. 4 yıl önce de kursa giderek arıcılık belgesini de alan Ay, hiçbir destek ve hibe almadan bu günlere geldiğini, 100 kovanda üretim yapmayı hedeflediğini söyledi.

Gülnar'ın arıcılığa çok uygun bir yer olduğunu belirten Ay, "Gülnar, kekik ve çiçekleri bol olduğu için arıcılığa çok uygun bir yer. Doğal aroması ile çok lezzetli bal üretiyoruz. Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım" dedi.

Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.