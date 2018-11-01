Doğum sırasında kadına tokat tazminatı Yargıtaydan döndü

İzmir'de doğum yaptığı sırada hastasına tokat attığı gerekçesiyle yerel mahkemece bin 500 lira manevi tazminata mahkum edilen doktorun itirazını değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hukuka aykırı bir fiilin gerçekleşmediğine hükmederek kararı bozdu.

Doğum için 2014 yılında Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen, sancılarının artmasıyla doğumhaneye alınan Ö.Ö. doğum yaptığı sırada hemşire ile doktorların hakaretine maruz kaldığını, bir doktorun da kendisine iki tokat attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Hemşire G.Y. ile doktorlar E.M.M. ve A.Y. hakkında "hakaret ve basit yaralama" suçlamasıyla İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın duruşmasında iddialarını tekrarlayan Ö.Ö, doktor A.Y'nin kendisine tokat attığını, dışarı çıktığında, doktor E.M.M'nin ise "Sus, yediğin dayaklar az geldi, A.Y'yi yine çağırırım." şeklinde sözler söylediğini beyan ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti. İddiaları kabul etmeyen doktor A.Y. ise hasta Ö.Ö'nün doğum sırasında sancılarından dolayı çok fazla bağırıp çağırdığını, doktor ve hemşirelere küfür ettiğini ileri sürerek, "Sanırım, hasta doğum psikozuna girmişti. Kendisine hakaret etmediğim gibi diğer sanıklar da hakarette bulunmadı, böyle bir şey görmedim. Ayrıca hastaya da vurmadım." şeklinde savunma yaptı.

Hakim, 23 Şubat 2015'teki son duruşmada, delil yetersizliğinden sanıkların "hakaret" suçundan beraatini kararlaştırdı, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçunu işlediğine kanaat getirdiği A.Y.'ye ise 3 bin 600 lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Tazminat davası

Kararın kesinleşmesinin ardından, Ö.Ö. bu kez doktor A.Y. hakkında İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, 10 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme, Şubat 2016'da "Kural olarak ceza mahkemesi kararı, hukuk mahkemesini bağlayıcı nitelikte değildir. Ancak maddi olgu, hukuk hakimi yönünden de bağlayıcıdır." esasına dayanarak, A.Y'nin bin 500 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ö.Ö'nün avukatı, verilen tazminatın az olduğu, A.Y'nin avukatı ise yerel mahkemenin verdiği kararın "hukuksuz" olduğu gerekçesiyle kararı temyiz etti.

Yargıtay tazminat kararını bozdu

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği 3 bin 600 liralık adli para cezasının ertelenmesi kararının, mahiyeti itibariyle hukuk hakimini bağlamadığını gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin gerekçeli kararında şöyle denildi:

"Davacı Ö.Ö'nün doğum sırasında, doğumun sağlıklı şekilde gerçekleşmesini engelleyebilecek davranışlarda bulunması üzerine, davalı doktorun davacıyı teskin edebilmek için anılan fiili gerçekleştirmesi nedeniyle izafe edebilecek bir kusur bulunmadığı gibi olayda hukuka aykırılık unsurunun da gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Şu halde, mahkemece, açıklanan olgular gözetilerek, davacının manevi tazminata yönelik isteminin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin kısmen kabul edilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir."

Yargıtayın aldığı karar nedeniyle İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin, yeniden karar vermek için taraflara duruşma günü vereceği bildirildi.