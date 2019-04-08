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Doğuştan iki kolu yok, sol ayağıyla 50 yağlı boya tablo yaptı

Küçükçekmece'de, doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay'ın, sol ayak parmaklarıyla  50'ye yakın yağlı boya tablo yaptı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor.

  • DHA
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ÖĞRETMENİ: DERSLERİNDE SON DERECE DİKKATLİ VE BAŞARILI
 
 
Doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, ayak parmaklarını kullanarak, hem birbirinden güzel yağlı boya resimler yapıyor, hem de okuluna devam ediyor. Küçükçekmece Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Muhammet  özel durumu nedeniyle sınıfta ön sıralardan birinde tek başına oturuyor.
 
 
Sağ ayak bileğinde saati bulunan, sol ayağının iki parmağı arasına sıkıştırdığı kalemi ile arkadaşları ile birlikte derslere katılan Muhammet Uğur, aynı zamanda çok seviliyor. Matematik öğretmeni Simge Samatyalı, iki kolu olmamasına rağmen Muhammet Uğur Bitkay'ın diğer öğrencilerinden gibi geometrik şekilleri çizip, işlemleri eksiksiz yaptığını söyledi. Samatyalı, "Muhammet'i diğer öğrencilerimden ayırmıyorum. Derslerinde son derece dikkatli ve başarılı" dedi.
 
YAĞLI BOYA RESİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
 
 
Annesi Zeynep Tüzün, oğlunun doğuştan iki kolu olmadığını, tüm olumsuzluklara rağmen Muhammet Uğur'un eğitimini başarı ile sürdürürken, aynı zamanda ayak parmakları ile tuttuğu fırça ile birbirinden güzel 50'ye yakın yağlı boya resim yaptığını söyledi. Bugüne kadar bir bölümünü sattıkları 50'ye yakın resim yapan Muhammet Uğur Bitkay, en fazla matematik ve görsel sanatların yanı sıra Türkçe derslerini sevdiğini ve bunlara önem verdiğini söyledi. Bitkay, "Resim güzel ve eğlenceli geçiyor. Güzel resimler çiziyoruz. Son resim ödevini öğretmenim çok beğendi" dedi.

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