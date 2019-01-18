Doktora hakaret ve tehdide hapis cezası verildi
Niğde'de acil serviste görevli doktora hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan hasta yakınına 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.
- AA
Niğde'de acil serviste görevli doktora hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu öne sürülen hasta yakını, yargılandığını davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde pratisyen doktor olarak görev yapan I.I.'ya hakaret ettiği ileri sürülen hasta yakını T.A. hakkında dava açıldı.
Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında T.A., "hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "tehdit" suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, daha önce mahkumiyeti bulunduğu için sanığın cezasını ertelemeyerek infazına karar verdi.
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