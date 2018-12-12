Doktorlar sağlıkta şiddete dikkati çekmek için sahne aldı

Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) Atatürk Üniversitesi Temsilciliğince sağlık çalışanlarının uğradığı saldırı ve şiddete yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile hastanede görevli 17 akademiysen ve doktorun yanı sıra çok sayıda öğrenci, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sahne aldı.

Konserde yer alan doktor, akademisyen ve öğrenciler, davul gösterisinin ardından şarkı ve Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Konsere sağlık çalışanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite yönetimi olarak sanata önem verdikleri dile getirerek, şunları söyledi:

"Yeni nesil üniversite kapsamında eğitim ve Ar-Ge çalışmalarının yanında toplusal fayda ve katkı bizim için çok önemlidir. Toplumsal katkı yönünde ise en fazla yol kateden unsur sanattır. Ünlü yazar Tolstoy'un söylediği gibi, sanat bazen bir çizgi, bazen bir kelime, bazen bir renk, bazen de bir ses olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıkta yaşanan şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için hazırlanan bu programda ise karşımıza bir ses olarak çıkıyor."

"Sağlıkta şiddet bitene kadar biz susmayacağız"

EMSA Atatürk Üniversitesi Temsilcisi Ahmet Şimşek de şiddete boyun eğmediklerini göstermek için konser düzenlediklerini söyledi.

Dünyayı güzelliğin ve iyiliğin kurtaracağına inandığını dile getiren Şimşek, "Hiçbir zaman şiddetin karşılığı kötülük değildir. Her zaman iyi, doğru ve güzel olmaya çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Hocalarımız ve arkadaşlarımız şarkılar söyledi, ritim gösterisi yapıldı. Bir sağlık çalışanı bile şiddete uğrasa haykırmaya devam edeceğiz. Sağlıkta şiddet bitene kadar susmayacağız." dedi.