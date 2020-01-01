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Doktorların yılbaşı eğlencesi faciayla bitti: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde yılbaşı kutlayan 26 yaşındaki kadın diş hekimi ölü bulundu. Baygın halde olan iki doktor hastaneye kaldırıldı.

IHA01.01.2020  14:28 - Güncelleme: 01.01.2020  14:28
Edinilen bilgiye göre Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde yılbaşı sebebiyle bir araya gelen 6 kişi, B.T.’nin evinde yeni yılı kutladı. Sabah evde uyananlar, K.Y., S.A.Y. ve B.K.’yı (26) baygın vaziyette buldu. Evde bulunanlar hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri diş hekimi B.K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. 


Doktor olan S.A.Y. ile diş hekimi K.Y. ise 112 ambulansıyla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri evde bulunan gıda ve içeceklerden numuneler aldı. 


Yapılan kontrollerde alkollerin kaçak olmadığı, bandrolünün bulunduğunu tespit etti. Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı köpekli tim de evde inceleme yaptı. Dedektör köpekler, şahısların ev ve araçlarında incelemelerde bulundu. Polis, evde bulunduğu öğrenilen Ö.D.A., B.T. ve N.T.’nin ifadesine başvurdu. Hayatını kaybeden kadın diş hekiminin cenazesi incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Ekiplerin evde incelemesi devam ediyor.

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