Doktorların yılbaşı eğlencesi faciayla bitti: 1 ölü





Doktor olan S.A.Y. ile diş hekimi K.Y. ise 112 ambulansıyla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri evde bulunan gıda ve içeceklerden numuneler aldı.





Yapılan kontrollerde alkollerin kaçak olmadığı, bandrolünün bulunduğunu tespit etti. Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı köpekli tim de evde inceleme yaptı. Dedektör köpekler, şahısların ev ve araçlarında incelemelerde bulundu. Polis, evde bulunduğu öğrenilen Ö.D.A., B.T. ve N.T.’nin ifadesine başvurdu. Hayatını kaybeden kadın diş hekiminin cenazesi incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.