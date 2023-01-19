İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8036
  • EURO
    20,3488
  • ALTIN
    1158.59
  • BIST100
    5392.31
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Döküm ızgarayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Döküm ızgarayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da ağacın etrafındaki döküm ızgarayı çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Döküm ızgarayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki ağacın etrafında bulunan döküm ızgara çalındı.

Izgaranın yerinde olmadığını fark eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla döküm ızgarayı yerinden söken 2 kişi ile onlara yardım eden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Yenicuma Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan döküm ızgara ise belediye personeli tarafından yeniden parktaki ağacın etrafına yerleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.