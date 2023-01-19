Döküm ızgarayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki ağacın etrafında bulunan döküm ızgara çalındı.

Izgaranın yerinde olmadığını fark eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla döküm ızgarayı yerinden söken 2 kişi ile onlara yardım eden taksi şoförünün kimliği belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Yenicuma Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan döküm ızgara ise belediye personeli tarafından yeniden parktaki ağacın etrafına yerleştirildi.