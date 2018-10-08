Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 9 terörist etkisiz hale getirildi.