Dolandırıcılar ''sahte mahkeme kararı'' linkiyle mağdur ediyor

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) benzeterek sahte mahkeme kararı hazırlayan dolandırıcılar, bunları kişilerin cep telefonlarına "Ceza dosyanızın son günüdür. Linke tıklayarak ödemeyi yapınız." mesajıyla gönderiyor. Kararı gerçek zanneden kullanıcılar linke tıklayarak sahte kararda yazan miktarı hesaba ödeyince dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Bursa Barosu avukatlarından Saygun Çelebi, AA muhabirine, dolandırıcıların teknolojiyi iyi kullandığını, telefonla arayıp kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak yapılan yöntemin boyutunu değiştirdiklerini söyledi.

Sahte mahkeme kararlarıyla dolandırıcılık olaylarının son dönemde arttığına dikkati çeken Çelebi, "Artık iş öyle bir seviyeye gelmiş ki siz gelen linke tıklayınca normal UYAP sitesinin birebir kopyasına giriyorsunuz. Onların gönderdiği link üzerinden ve orada sizin adınıza yazılmış sahte bir kararla karşılaşıyorsunuz. O kararda da 'Şu IBAN'a şu kişi adına şu para gönderildiği takdirde bu ceza dosyası düşecektir' şeklinde, altında hakim ismi ve mahkeme numarası, mahkeme adı bulunan evrakla karşılaşabiliyorsunuz." dedi.

Çelebi, böyle bir mesaj alınması halinde öncelikle e-devlet dışında hiçbir link üzerinden UYAP'a girilmemesini tavsiye etti.

Gönderilen linklerin asla açılmaması gerektiğini vurgulayan Çelebi, "Çünkü bu sizin hem kandırılmanıza hem de kimlik bilgilerinizin bu şahısların eline geçmesine sebep olacaktır. Buna çok dikkat etsinler. Hiçbir zaman mahkeme ya da savcılık telefonla sizi arayarak ya da mesaj atarak IBAN numarası vermek kaydıyla sizden ödeme talep etmez. Mutlak surette size ya bir resmi tebligat gönderir ya da sizi savcılığa veya mahkemeye davet eder." diye konuştu.

- "YAŞLILARIN DOLANDIRILMASI DAHA KOLAY"

Çelebi, söz konusu mesajları alanların, para göndermeden önce bir avukata veya en yakınındaki polis ve jandarma birimine giderek danışmaları tavsiyesinde bulundu.

Adli süreçlerle alakalı yeterli bilgiye sahip olmayanların kolaylıkla dolandırıcıların tuzağına düştüğünü dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan özellikle şu ricada bulunmak istiyorum: Ailenizde eğer yaşlı insanlar varsa onları bu dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirin. Onlara bu olayların olabileceğini, herhangi bir şekilde birilerinin mahkeme, savcı, polis, karakol adı kullanarak aradığında mutlaka kendilerine ulaşmaları gerektiğini söyleyiniz. Yine aynı şekilde çalıştıkları belli bir banka varsa o bankaya giderek banka memurlarıyla görüşün. Eğer yapabiliyorsanız EFT ya da IBAN günlük limitlerini düşürün ve bankacılara da özellikle tembih edin. Çünkü yaşlıların dolandırılması daha kolay. Yaşlıların muhakeme yeteneklerini, zayıflıklarını kullanarak dolandırmaları daha basit.

Burada dikkat edilmesi gerekli olan husus şu: E-devlet üzerinden girmediğiniz her resmi siteye, her resmi kuruluş sitesine -bu adliye de olabilir ya da başka bir bakanlığa bağlı kuruluş da olabilir- siteye kesinlikle başkalarının gönderdiği linkler üzerinden girmesinler. Sitelerin belli bir güvenilirlik uzantısı vardır. Resmi sitelerimizin, bakanlık sitelerinin kullandığı uzantı 'gov.tr'dir. Bunun dışında farklı bir uzantı varsa asla sitelere girip de herhangi bir şekilde işlem yapmasınlar. Kendilerine bu yönde gelen telefonlara veya mesajlara da muhakkak ama muhakkak şüpheyle baksınlar."