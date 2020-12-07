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Dolandırıcılar şimdi de 'aşı randevusu' mesajlarıyla vatandaşları hedef aldı

Dünya, Kovid-19 salgınına karşı bulunan aşılarla umutlanırken, dolandırıcılar boş durmuyor. Daha önce de ücretsiz maske dağıtımı, sosyal yardım, geri ödeme gibi bahanelerle vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanan dolandırıcılar yeni yöntem olarak aşı randevusunu oluşturma şeklinde gönderdikleri mesajı kullanıyor. Vatandaşın cep telefonuna 'http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma' şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:49
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Koronavirüs aşısını bile kötü emelleri için kullanan dolandırıcılar vatandaşları bu sefer de SMS atarak tuzağa düşürmeye çalışırken, vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından birbirlerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dikkat edilmesi konusunda yapılan uyarılarda "Cep telefonunuza SMS üzerinden gelebilecek ’http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma’ mesajını birlikte gelen linki açmayınız. Yeni bir dolandırıcılık girişimi başlamış. Yakınlarınızı bilgilendiriniz" ifadelerine yer veriliyor.

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