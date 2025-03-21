Dolandırıcılara operasyon! 6 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bir tarım kooperatifinin iş ve işlemleriyle ilgili "nitelikli zimmet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ardından tarım kooperatifinin önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin kooperatif ve ortaklarını 44 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.