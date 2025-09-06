Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 225 milyon TL değerinde mal varlığına el kondu. 14'ü tutuklandı.
❗️Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 6, 2025
❗️İnternette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan,
❗️Yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı.
✔️ 225 Milyon TL değerinde mal varlığına el kondu.
✔️ 14'ü TUTUKLANDI.
✔️ 13'ü... pic.twitter.com/bC8J4zQMe4