6 Eylül 2025 Cumartesi
Güncel

Dolandırıcılık çetesi çökertildi! 225 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 225 milyon TL değerinde mal varlığına el kondu. 14'ü tutuklandı.

6 Eylül 2025 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 225 milyon TL değerinde mal varlığına el kondu. 14'ü tutuklandı.

