Dolandırıcılık çetesini ‘kurye polis’ çökertti

Kazadan sonra tekrar orijinal parçaları yerine takıp otomobili tamir edilmiş gibi gösteren çetenin, 2015’ten bu yana sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin TL dolandırdıkları belirlenmişti. Elebaşılığını oto tamircisi Sedat T.’nin yaptığı çeteye üye 48 üyesi kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

KAMERALI TAKİP

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu, dolandırıcılık çetesini takip için bir polisi, elebaşı Sedat T.’nin işyerinin bulunduğu sanayi sitesindeki bir tamirciye işçi olarak yerleştirdi. Bir polis de bölgede motosikletli kurye gibi dolaştı. Sedat T.’nin tamirhanesine gelen gidenler motosikletli polis tarafından fiziki takibe alındı. Çete üyelerinin yine orijinal parçaları sökülmüş bir otomobille, kendilerine ait başka bir araca çarparak yaptıkları kaza, hem kurye polisin kullandığı motosikletteki kamera, hem de havadan drone ile görüntülendi. Çete üyelerinin hasarlı kazanın kayıtlara ‘yaralamalı’ geçmesi için ambulans çağırarak, bir elemanlarını yaralıymış gibi hastaneye kaldırdıkları da görüldü. Polisin Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye’de düzenlen baskınlarda gözaltına alınan ikisi kadın 3 belediye otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu 48 çete üyesi dün adliyeye sevk edildi.