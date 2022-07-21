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Dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 00:44 - Güncelleme:
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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Ortakent Mahallesi'nde kendilerini emlakçı olarak tanıtan 4 kişinin 30 kişiyi dolandırdığı ihbarını üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin "Pinokyo" adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığını daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiğini belirledi.

Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler ortadan kayboldu.

Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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