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Dolandırılmaktan mahalle muhtarı sayesinde kurtuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde telefonla görüştüğü şüpheli tarafından dolandırılmak istenen kişi, muhtarın uyarısı sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, N.B'yi cep telefonuyla arayan zanlı, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak, adına kayıtlı GSM hattı ve banka hesabının terör örgütü mensuplarınca kullanıldığını söyledi.
 
Bu durumdan kurtulması için para talep eden şüpheliye inanan N.B, 40 bin lira değerinde altın ve 25 bin lirayı zanlının bildirdiği adrese götürmek üzere yola çıktı. 
 
Bu sırada durumdan haberdar olan mahalle muhtarı, N.B'ye ulaşarak dolandırılmak üzere olduğu ve hemen jandarmaya gitmesi gerektiği uyarısında bulundu.
 
İlçe Jandarma Komutanlığına giderek durumu anlatan N.B, telefonla arayan kişiden şikayetçi oldu.

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