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Kalpazanlara operasyon: Sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi

Mersin il jandarma ekipleri, sahte para basımı yapan kalpazanlara operasyon düzenledi. Yapılan baskında piyasaya sürülmek istenen 1 milyon 800 bin sahte dolar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

DHA09 Ekim 2020 Cuma 11:02 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 11:02
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay’dan gelen 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarlarını, piyasaya sürmek için müşteri aradıkları istihbaratını aldı. Şüphelileri yakalamak ve sahte paraları ele geçirmek için operasyon başlatan jandarma, 4 şüphelinin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit ederek takibe başladı.

Yapılan takip sonucunda şüpheliler, ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarını piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, suçüstü yakalandı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan arama sonucunda, el çantasında ve bagajda destelenmiş banknottan oluşan 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alanın şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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