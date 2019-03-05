Dolarda son dakika: Dolar ve euro kaç tl? Merkez Bankası kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

5 Mart Salı günü bir yandan Merkez Bankası’nın kararı beklenirken bir yandan da ABD - Çin ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin S-400 alımı kararı sonrası ABD ile ilişkilerin seyri takip ediliyor. 5,38 alıcı bulan doların ve 6,10 civarında seyreden euro’nun Merkez Bankası’nın faiz kararına nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Tüm piyasalar TCMB’nin faiz kararına ve önümüzdeki aylar için vereceği para politikasına dair bilgileri bekliyor. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar olur? Dövizde dalgalanma gerçekleş mi? Haberimizin detayları aşağıda...

S-400 VE PATRİOT ALIMI İLE İLGİLİ SÜREÇ DOLARI ETKİLER Mİ?

Piyasalarda süreç Türkiye ABD ilişkileri açısından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, S-400 ve Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci politikalar ise piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratabildiğini belirtiyor.

Yatırımcılar ABD-Çin ticaret müzakereleri, S-400 alımı ve Suriye'deki konuları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, dolar ne kadar? Euro ne kadar?.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar kuru uzun süredir 5.25 TL ile 5.35 TL bandında dalgalanıyordu. Fed'in toplantı tutanakları ve piyasalarla ilgili açıklaması, ABD ekonomisinin beklenenin aksine 2,6 oranında küçülmesi doları tetikleyerek 5.35 TL'nin üzerine çıkardı. Dünkü enflasyon verilerinin ardından 5,40'ı geçen dolar daha sonra 5,38 TL'ye geriledi. Dolar 5 Mart Salı günü 5,38 TL'den işlem görmeyi sürdürüyor.

Euro ise uzun süre 6 TL'nin altında sabit kalırken, küresel gelişmelerle birlikte atak yaptı. 6 TL barajını aşan euro, 5 Mart Salı günü 6,10 TL'den işlem görüyor.

YATIRIMCILAR NELERİ İZLEYECEK?

Enflasyon ve dış ticaret dengesinin belli olmasının ardından içeride bu hafta TCMB'nin PPK toplantısından yakalanacak ipuçları izleniyor. Dışarıda ise jeopolitik risklerin yanı sıra gelişen ülke paralarının değerlenmesine yol açan ABD - Çin ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin S-400 alımı kararı sonrası ABD ile ilişkilerin seyri takip ediliyor.

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